Ценности
17:05, 22 декабря 2025

Девушка прогулялась в босоножках с Shein и сломала ноги

TikTok-юзер chloespam882 прогулялась в босоножках с Shein и сломала ноги
Карина Черных
Кадр: @chloespam88

Пользовательница с никнеймом @chloespam882 прогулялась в босоножках китайского ретейлера Shein и оказалась в больнице после падения. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала, лежа на каталке. Она продемонстрировала указанные изделия со сломанными каблуками, а также рентгеновские снимки и ноги в гипсе. «Никогда не покупайте обувь на каблуках у Shein», — указала в подписи автор поста.

Зрители высказались о ролике в комментариях. «Кто вообще заказывает там обувь?», «Обувь Shein ужасна», «С моими туфлями произошло то же самое», «Может быть, дело в твоем весе?», «Ты просто не умеешь ходить на каблуках», «Это может произойти с туфлями из любого магазина», — разошлись во мнениях юзеры.

В июле пользовательница сети с никнеймом @Sha Una из Великобритании показала купленную на сайте Shein копию обуви французского бренда Hermes и рассмешила пользователей.

