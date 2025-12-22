Диетолог призвал обзавестись шестью привычками в 2026 году

Диетолог Фильо: Вода улучшает пищеварение и состояние кожи

Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что в 2026 году необходимо обзавестись шестью привычками, чтобы избежать проблем со здоровьем. Их он перечислил в разговоре с изданием Terra.

Во-первых, Фильо призвал полностью пересмотреть рацион. Так, нужно отказаться от ультрапереработанных продуктов в пользу фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна, нежирного мяса и орехов. Вторая привычка, которой стоит обзавестись, — планирование меню. Это необходимо, чтобы снизить потребление быстрых в приготовлении, но бедных питательными веществами блюд, пояснил врач.

В-третьих, врач призвал пить много воды, поскольку она улучшает пищеварение, концентрацию внимания, состояние кожи и даже настроение. Кроме того, для улучшения как физического, так и психического самочувствия стоит больше двигаться. Двумя заключительными привычками Фильо назвал сокращение потребления сахара и чтение надежных источников информации о правильном питании, которые помогут составить рацион.

