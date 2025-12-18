Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:25, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Врач заявил об опасности мандаринов для некоторых россиян

Врач Кривченков предостерег людей с гастритом и язвой от употребления мандаринов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег некоторых людей от употребления мандаринов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что мандарины опасны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Так, по его словам, при гастрите этот вид цитрусовых нельзя употреблять в больших количествах. У больных язвой мандарины могут вызывать боли в животе, предупредил он.

Еще одной группой, которой следует отказаться от этих фруктов, диетолог назвал людей с воспалением поджелудочной железы — панкреатитом. «Я думаю, что при панкреатите никто даже смотреть особо не будет в сторону цитрусовых», — высказался он.

Ранее Кривченков в программе «О самом главном» перечислил правила выбора рыбы для новогоднего стола. В частности, при покупке красной рыбы в магазине он посоветовал внимательно осмотреть продукт и убедиться, что на нем не видно разрывов мышечной ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Бывшая школьная охранница заявила о бессилии коллег при нападениях

    Одну группу людей предупредили о риске псевдодеменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok