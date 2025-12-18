Врач заявил об опасности мандаринов для некоторых россиян

Врач Кривченков предостерег людей с гастритом и язвой от употребления мандаринов

Врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег некоторых людей от употребления мандаринов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что мандарины опасны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Так, по его словам, при гастрите этот вид цитрусовых нельзя употреблять в больших количествах. У больных язвой мандарины могут вызывать боли в животе, предупредил он.

Еще одной группой, которой следует отказаться от этих фруктов, диетолог назвал людей с воспалением поджелудочной железы — панкреатитом. «Я думаю, что при панкреатите никто даже смотреть особо не будет в сторону цитрусовых», — высказался он.

