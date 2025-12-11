Россиянам назвали правила выбора рыбы для новогоднего стола

Диетолог Кривченков заявил, что нужно потрогать сельдь перед покупкой

Диетолог Олег Кривченков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правила выбора рыбы к новогоднему столу. Выпуск с рекомендациями специалистами доступен на платформе «Смотрим».

В программе отмечалось, что чаще всего россияне покупают на застолье красную рыбу и сельдь. Кривченков рассказал, что перед тем, как брать красную рыбу в магазине, необходимо внимательно ее осмотреть и убедиться, что на ней не видно разрывов мышечной ткани. Кроме того, диетолог призвал обращать внимание на срок годности и продукта и его состав, в котором может быть только сама рыба, соль и консерванты, например, сорбат калия.

Говоря о сельди, Кривченков подчеркнул, что перед покупкой рыбу нужно потрогать. «У нее [должно быть] плотное такое пузико. Это говорит о том, что там может быть и икорка. У нее плотная спина и, когда мы на нее надавливаем, не образуются вмятинки. Хорошая мышечная ткань, которая будет очень вкусная», — отметил диетолог. Специалист добавил, что жир в упаковке с рыбой не должен быть желтого цвета, так как этот признак может говорить о том, что продукт несвежий.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко назвала продукты на новогоднем столе, которые могут защитить от запоров. К ним она отнесла запеченные овощи и сухофрукты.