Россиянам назвали защищающие от запоров продукты на новогоднем столе

Врач Шаповаленко заявила, что запеченные овощи и сухофрукты защищают от запоров

Доктор медицинских наук, врач Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукты, которые можно поставить на новогодний стол, чтобы защититься от запоров. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Шаповаленко, среди новогодних блюд должны быть продукты, богатые клетчаткой: несладкие фрукты, например, яблоки или груши, а также любые запеченные овощи. Кроме того, во время новогодних праздников врач посоветовала употреблять каши грубого помола, например, овсянку и гречку, и сухофрукты.

Кроме того, специалист призвала есть хлеб с семечками, так как они запускают моторику кишечника. Шаповаленко добавила, что для нормального стула необходимо пить достаточное количество воды.

Ранее врач-колопроктолог Бадма Башанкаев перечислил продукты, которые могут защитить от запора. К ним он отнес овощи, фрукты, кефир и отруби.