Дилер Foton отозвал несколько тысяч грузовиков в России

Росстандарт сообщил об отзыве 3934 грузовиков Foton из-за ошибки в документации

Компания «Стеллар Мотор Рус» — российский официальный представитель марки Foton в России — инициировал отзывную кампанию, которая затрагивает 3934 единицы техники. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

По итогам проведенных внеплановых проверок официальных дистрибьюторов, ведомство зафиксировало ряд нарушений. В связи с выявленными дефектами регулятор воспользовался механизмом технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), что повлекло за собой временную приостановку действия сертификатов соответствия, которые были выданы на некоторые модели грузовиков.

Отзыв касается двух групп транспортных средств. Первая включает 3488 шасси модели Aumark M4L, которые были проданы в период с 2022 по 2025 год. Их идентификационные номера (VIN) указаны в списке на сайте Росстандарта. Вторая группа состоит из 446 таких же шасси, выпущенных с 2022 по 2024 год, которые еще не поступили в продажу и находятся на складах дилера. Для последних будут выполнены ремонтные работы до момента их реализации.

Основанием для отзывной кампании стало расхождение в технических данных. Мощность силового агрегата, указанная на табличке производителя, не совпадает с цифрами, зафиксированными в сопроводительной технической документации. В рамках отзыва на всех транспортных средствах из списка специалисты заменят на новые с корректной информацией о максимальной мощности, соответствующей международным Правилам ООН.

Официальный представитель производителя в России в ближайшее время начнет оповещать всех владельцев машин из списка. С ними свяжутся письменно по почте или по телефону, чтобы проинформировать о необходимости обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр для выполнения бесплатных работ.

Собственники автомобилей могут самостоятельно проверить, относится ли их транспортное средство к отзывной партии. Для этого достаточно сверить VIN-номер грузовика с опубликованным списком на сайте Росстандарта.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» инициировал отзывную кампанию для автомобилей Lada Granta. Под проверку попадают 33 450 автомобилей, которые были проданы в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года.