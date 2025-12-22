Доктор Мясников призвал россиян не вести себя за новогодним столом «как экскаватор»

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» меньше есть за новогодним столом, чтобы избежать острого панкреатита. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что из-за большого количества жирной пищи и алкоголя, которые человек употребляет во время новогоднего застолья, может развиться острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся сильной болью, тошнотой и рвотой. Доктор призвал россиян быть умеренными в употреблении любимых блюд.

«Постарайтесь не хавать жадно. Как я иногда ем салат оливье: встал — и просто как экскаватор. Вакцина от панкреатита — это все равно умеренность», — констатировал врач.

