Доктор Мясников признался в ошибке и высказался о ней словами «сколько я женщин погубил»

Врач Мясников заявил, что отправлял пациенток с болью в груди домой без лечения

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что совершал ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во время работы в США он узнал, что женщин с болями в грудной клетке отправляют в специальное отделение, где их наблюдают в течение суток. В результате у каждой третьей из них обычно обнаруживается стенокардия, отметил он.

Доктор признался, что до этого открытия предвзято относился к пациенткам с такими жалобами, ставил им диагноз «невралгия» и отправлял их домой. «Они (женщины — прим. «Ленты.ру») приходили и говорили: "У меня как [в груди] кольнет! И сюда, и вот так отдает". Я говорил: "Так, все, иди, ничего нет". (...) Я подумал: "Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?"» — выразил сожаление врач.

