Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:48, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников признался в ошибке и высказался о ней словами «сколько я женщин погубил»

Врач Мясников заявил, что отправлял пациенток с болью в груди домой без лечения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что совершал ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во время работы в США он узнал, что женщин с болями в грудной клетке отправляют в специальное отделение, где их наблюдают в течение суток. В результате у каждой третьей из них обычно обнаруживается стенокардия, отметил он.

Доктор признался, что до этого открытия предвзято относился к пациенткам с такими жалобами, ставил им диагноз «невралгия» и отправлял их домой. «Они (женщины — прим. «Ленты.ру») приходили и говорили: "У меня как [в груди] кольнет! И сюда, и вот так отдает". Я говорил: "Так, все, иди, ничего нет". (...) Я подумал: "Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?"» — выразил сожаление врач.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» обратился к толстым, больным и слабым россиянам. Он предупредил их о высоком риске серьезных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok