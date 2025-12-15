Реклама

20:59, 15 декабря 2025

Доктор Мясников обратился к толстым, больным и слабым россиянам

Врач Мясников заявил, что у людей с избыточным весом выше риск заболеть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что люди с избыточным весом, не ведущие при этом здоровый образ жизни, имеют более высокий риск серьезных заболеваний. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Выпуск передачи был посвящен тому, как защититься от вирусной пневмонии. По словам врача, риск заболеть ей ниже у тех людей, которые не имеют лишнего веса, занимаются спортом и следят за питанием. Мясников объяснил, что у них более крепкий иммунитет, нежели у тех, кто не соответствует этим критериям.

«Вы когда последний раз холодной водой обливались? Какой у вас индекс массы тела? Что у вас с брюхом? А когда последний раз вообще пешком по лестнице поднимались? Как вы хотите уберечься? Если толстый, больной и слабый — да, ты кандидат на вирусную пневмонию», — обратился к россиянам Мясников.

Ранее Мясников назвал четыре правила стройности. К ним он, среди прочих, отнес нормальный сон и завтрак в положенное время.

