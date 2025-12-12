Доктор Мясников назвал четыре правила стройности

Мясников заявил, что для стройности нужно вовремя завтракать и нормально спать

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы быть стройным. Выпуск с советами специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Вы хотите быть стройным. Что для этого надо делать? Вовремя завтракать, нормально спать и много двигаться. И не пережирать. Просто? Просто», — констатировал Мясников.

Первый пункт доктор объяснил тем, что именно завтрак активирует внутренние биологические часы человека и помогает чувствовать себя лучше в течение дня. Мясников уточнил, что физической активностью нужно заниматься пять дней в неделю минимум по 40 минут.

Он призвал россиян, которые хотят похудеть, не пытаться ускорять обмен веществ, употребляя определенные продукты.

Ранее Мясников пожаловался, что люди больше верят антинаучным утверждениям о медицине. Доктор добавил, что, несмотря на этот факт, будет продолжать заниматься просветительной работой.