Dongfeng отозвал в России несколько тысяч грузовиков

Росстандарт сообщил об отзыве почти 13 тысяч грузовых машин Dongfeng

Китайский Dongfeng отзывает в России 12914 грузовиков DFH4180 (GX). Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Ведомство одобрило план мероприятий официального представителя марки в России — компании «Дунфэн Мотор Рус» — по устранению дефектов.

Ранее проведенные внеплановые проверки выявили ряд нарушений. В связи с зафиксированными несоответствиями Росстандарт воспользовался механизмом технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), что повлекло за собой временную приостановку действия сертификатов соответствия на грузовики.

Под отзыв попали 9308 единиц техники, которые были проданы в период с 15 января 2023 по 11 июля 2025 года, а также еще 3606 новых автомобилей этой модели, которые пока не поступили в продажу.

Причиной отзывной кампании называют несоответствие транспортных средств Правилам ООН 51-03 и 121-01. Речь идет о превышении допустимого уровня шума от двигателя автомобиля (и от систем сжатого воздуха), а также о проблемах с подсветкой органов управления.

Для устранения этих недостатков на всех машинах, попавших под отзыв, будет проведено перепрограммирование электронного блока управления двигателем для изменения параметров работы силового агрегата. Кроме того, специалисты проверят состояние глушителей и при необходимости установят новые. В салоне полностью заменят панель управления, чтобы обеспечить правильную подсветку и идентификацию всех переключателей и индикаторов.

Компания «Дунфэн Мотор Рус» в ближайшее время свяжется с владельцами подлежащих отзыву автомобилей и пригласит в сервисный центр для проведения необходимых работ, которые для собственников будут бесплатными.

Ранее стало известно, что официальный представитель марки Foton в России инициировал отзывную кампанию, которая затрагивает 3934 единицы техники.