Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:29, 22 декабря 2025Экономика

Dongfeng отозвал в России несколько тысяч грузовиков

Росстандарт сообщил об отзыве почти 13 тысяч грузовых машин Dongfeng
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Китайский Dongfeng отзывает в России 12914 грузовиков DFH4180 (GX). Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Ведомство одобрило план мероприятий официального представителя марки в России — компании «Дунфэн Мотор Рус» — по устранению дефектов.

Ранее проведенные внеплановые проверки выявили ряд нарушений. В связи с зафиксированными несоответствиями Росстандарт воспользовался механизмом технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), что повлекло за собой временную приостановку действия сертификатов соответствия на грузовики.

Под отзыв попали 9308 единиц техники, которые были проданы в период с 15 января 2023 по 11 июля 2025 года, а также еще 3606 новых автомобилей этой модели, которые пока не поступили в продажу.

Материалы по теме:
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году. Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году.Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
24 ноября 2025

Причиной отзывной кампании называют несоответствие транспортных средств Правилам ООН 51-03 и 121-01. Речь идет о превышении допустимого уровня шума от двигателя автомобиля (и от систем сжатого воздуха), а также о проблемах с подсветкой органов управления.

Для устранения этих недостатков на всех машинах, попавших под отзыв, будет проведено перепрограммирование электронного блока управления двигателем для изменения параметров работы силового агрегата. Кроме того, специалисты проверят состояние глушителей и при необходимости установят новые. В салоне полностью заменят панель управления, чтобы обеспечить правильную подсветку и идентификацию всех переключателей и индикаторов.

Компания «Дунфэн Мотор Рус» в ближайшее время свяжется с владельцами подлежащих отзыву автомобилей и пригласит в сервисный центр для проведения необходимых работ, которые для собственников будут бесплатными.

Ранее стало известно, что официальный представитель марки Foton в России инициировал отзывную кампанию, которая затрагивает 3934 единицы техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей

    Страна БРИКС охладела к российскому пиву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok