Мир
18:57, 22 декабря 2025Мир

Фицо открыл тоннель и прокатился по нему на роликах

Фицо прокатился на роликах по самому длинному тоннелю в Словакии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил открытие самого длинного автомобильного тоннеля в стране, прокатившись по нему на роликах. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Присоединяюсь к тем, кто сегодня улыбнется, потому что тоннель "Вишневе" улучшит жизнь словаков — и это основная миссия политики», — написал политик.

В той же публикации премьер-министр раскритиковал оппозицию, ранее выступавшую против проекта. «Те, кто ничего не сделал для этого проекта или выступал против него, сегодня ругаются и клевещут», — подчеркнул он.

Длина тоннеля «Вишневе» составляет 7,5 километра, что является рекордом для Словакии. Его строительство началось в 1998 году и растянулось почти на три десятилетия из-за многочисленных перерывов и задержек.

Ранее стало известно, что самолет Фицо сильно повредили в аэропорту Брюсселя накануне саммита Европейского союза.

