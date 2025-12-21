Рютте назвал нарушение РФ мира поводом для отправки европейских войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. Об этом он сказал в интервью Bild.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — ответил Рютте на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление «коалиции желающих» о возможной отправке войск на Украину. По словам пресс-секретаря, позиция Москвы по данному вопросу была сформулирована президентом России Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.