00:21, 22 декабря 2025Мир

Генсек НАТО назвал условие для отправки войск на Украину

Марина Совина
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. Об этом он сказал в интервью Bild.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — ответил Рютте на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление «коалиции желающих» о возможной отправке войск на Украину. По словам пресс-секретаря, позиция Москвы по данному вопросу была сформулирована президентом России Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.

