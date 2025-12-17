В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

Песков: Позиция РФ по размещению западных войск на Украине хорошо известна

Позиция России насчет идеи размещения западных войск на Украине последовательна и хорошо известна. Таким образом заявление «коалиции желающих» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна», — сказал он.

По словам политика, позиция Москвы по данному вопросу было сформулирована президентом России Владимиром Путиным, а также и на других рабочих уровнях. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он уточнил, что страны коалиции разработали планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.