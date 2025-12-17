Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 17 декабря 2025Мир

В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

Песков: Позиция РФ по размещению западных войск на Украине хорошо известна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Позиция России насчет идеи размещения западных войск на Украине последовательна и хорошо известна. Таким образом заявление «коалиции желающих» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна», — сказал он.

По словам политика, позиция Москвы по данному вопросу было сформулирована президентом России Владимиром Путиным, а также и на других рабочих уровнях. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он уточнил, что страны коалиции разработали планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    США занялись подготовкой новых санкций против России

    В Кремле высказались о новых санкциях США против России

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok