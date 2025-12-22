Реклама

Бывший СССР
16:08, 22 декабря 2025

Глава фракции Зеленского в Раде подтвердил подготовку к выборам на Украине

Арахамия: В Раде формируется группа для проведения выборов президента Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

В Верховной Раде (ВР) формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Об этом заявил глава фракции украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в Telegram.

«Обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК», — написал он.

Арахамия добавил, что к процессу вместе с тем будут подключены общественные организации, которые занимаются вопросами выборов. Глава фракции «Слуга народа» уточнил, что дата и время заседания будут оглашены позднее.

Ранее Зеленский предложил провести выборы президента Украины онлайн. Такой формат может быть предложен гражданам, проживающим за рубежом.

