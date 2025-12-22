Реклама

Илона Маска раскритиковали в сети за комментарий по поводу груди Сидни Суини

Екатерина Ештокина

Фото: Win McNamee / Getty Images

В сети раскритиковали американского миллиардера Илона Маска за комментарий по поводу груди актрисы Сидни Суини. На соответствующие посты, размещенные в соцсети X, обратило внимание издание Daily Mail.

54-летний предприниматель разместил сгенерированное ИИ изображение с улыбающейся женщиной с большой грудью и подписью «Как это выглядит». Помимо этого, он опубликовал картинку с красным позвоночником.

При этом пользователи сети сочли данные посты неуместными. «Она на 30 лет моложе тебя. Странно», «Что этот чувак здесь делает?», «"Отличный" аргумент», — написали они.

Журналисты Daily Mail обратились за ответной реакцией к представителям Суини, однако ответа пока не получили.

Ранее в декабре Сидни Суини обругали в сети из-за глубокого декольте на премьере фильма. Знаменитость посетила в Лос-Анджелесе премьеру картины «Горничная», в которой исполнила главную роль.

