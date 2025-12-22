Реклама

Избивший топором модель экс-министр торговли российского региона избежал колонии

Экс-министру Подмосковья дали год условно за избиение бывшей девушки топором
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия избежал реального срока в колонии и получил по приговору Одинцовского суда год условно за избиение бывшей девушки модели Юлии Ван. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

У осужденного чиновника и владелицы чайного дома Van Tea Юлии Ван есть общая дочь. В апреле девушка обвинила экс-министра в том, что он ворвался к ней и избил обухом топора. В ходе осмотра медики диагностировали у потерпевшей закрытый перелом кисти, различные раны и ушиб конечностей. Ван объяснила, что состояла в отношениях с Хубутией с 2018 года. В декабре 2024 года она решила уйти от мужчины, но тот стал ей угрожать.

Чиновника задержали и на время расследования уголовного дела отправили под домашний арест.

