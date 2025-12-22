Реклама

Наука и техника
04:15, 22 декабря 2025Наука и техника

Киев захотел САУ на шасси Mercedes

Киеву пообещали САУ «Богдана» на шасси Mercedes-Benz Zetros в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daimler Truck AG

Украина захотела получить самоходные гаубицы на шасси Mercedes-Benz. ВСУ пообещали двести установок «Богдана» на базе немецких грузовиков, сообщило военное ведомство Киева в Telegram.

Отмечается, что самоходные артиллерийские установки (САУ), поставленные на колесную базу Mercedes-Benz Zetros, планируют передать в 2026 году. На этот проект потратят 750 миллионов евро из общего объема пакета помощи, выделенного Берлином.

В линейку Zetros входят полноприводные крупнотоннажные грузовики с колесными формулами 4х4 и 6х6. Машины семейства оснащают дизельным двигателем мощностью 326 лошадиных сил.

Изначально САУ «Богдана» построили на шасси КрАЗ-6322, а первые серийные установки выпустили в небольшом количестве на базе МАЗ-6317. Позже гаубицы начали ставить на грузовики Tatra 815-7 и Tatra Phoenix 8×8.

В марте стало известно, что ВСУ начали получать буксируемые гаубицы «Богдана-БГ» на лафете советской пушки «Гиацинт-Б». Это связывают с дефицитом колесных шасси.

