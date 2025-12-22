Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:41, 22 декабря 2025Ценности

Киркоров вышел в свет с синяком на шее

Певец Филипп Киркоров прибыл на новогоднюю елку с синяком на шее
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Народный артист России Филипп Киркоров вышел в свет с гематомой на шее. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель прибыл на новогоднюю елку «Бал волшебных сказок» в черных брюках с ремнем Louis Vuitton. Помимо этого, звезда надел черный кожаный бомбер с многочисленными рисунками и надписями.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

При этом во время интервью корреспондент заметил на шее знаменитости синяк и спросил о его происхождении. В свою очередь Киркоров стал отрицать наличие кровоподтека. «Какой синяк? Это у меня татуировки. У меня все нормально. Не ищите того, чего нет», — заключил певец.

Ранее в декабре Киркоров снялся в шоу в кофте за 9 миллионов рублей. Внимание ведущих привлек наряд певца, состоящий из винтажного изделия Burberry.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Живущий в Израиле комик назвал недостатки страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok