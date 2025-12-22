Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 22 декабря 2025Экономика

Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

Bloomberg: Китай обложил пошлинами молочную продукцию из Евросоюза
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: David Kirton / Reuters

Власти Китая ввели пошлины на некоторые виды молочной продукции, импортируемой из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такого шага стали результаты расследования, которое показало, что власти ЕС субсидировали данный сегмент своей экономики. Как следствие, Пекин обложил тарифами некоторые молочные продукты, произведенные на территории Евросоюза. В частности, под удар попали некоторые свежие и переработанные сыры и сливки. Так, французская Fromarsac столкнулась с пошлинами в 30 процентов, а некоторые компании, входящие в состав голландской сыроваренной компании FrieslandCampina, были обложены пошлинами в 43 процента.

Как отметили в агентстве, подобные шаги КНР усугубляют торговую напряженность с Европейским союзом, который в октябре прошлого года проголосовал за введение 45-процентных пошлин на китайские электромобили.

В свою очередь, Китай на прошлой неделе ввел антидемпинговые тарифы в размере от 5 до 20 процентов на импорт свинины из ЕС.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон поставил Пекину ультиматум, пригрозив, что Европа возьмет пример с США и введет против Китая карательные пошлины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok