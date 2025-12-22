Реклама

16:28, 22 декабря 2025Мир

Литовскую теплоэлектростанцию полностью переместили на Украину

Евросоюз полностью переместил из Литвы на Украину теплоэлектростанцию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) передал Киеву теплоэлектростанцию (ТЭС) из Литвы, которая способна обеспечить потребности миллиона жителей Украины, заявил на брифинге представитель Европейской комиссии (ЕК) Олоф Джилл. Его слова приводит ТАСС.

Джилл назвал поставку литовской ТЭС Украине «самой крупной европейской логистической операцией» и отметил, что переданное оборудование способствует восстановлению электрогенерации в стране.

Также, по словам официального представителя ЕК, Евросоюз отправил 9,5 тысячи электрогенераторов и 7,2 тысяч трансформаторов на Украину через Механизм гражданской обороны ЕС.

Ранее Politico сообщило, что страны ЕС каждый год начнут терять три миллиарда евро в качестве расходов на займы в рамках плана увеличения общего долга для финансирования обороны Украины.

