Забота о себе
15:29, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Любителей жевательной резинки предупредили о неприятных последствиях

Врач Цыбина: Привычка жевать жвачку весь день может привести к головной боли
Наталья Обрядина

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Любители весь день жевать жвачку могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, предупредила стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина. О том, к каким неприятным последствиям может привести эта привычка, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, если жевать жевательную резинку в течения дня, нагрузка на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав распределяется неправильно. Цыбина предупредила, что это повышает риск микротравм.

«Сначала возникает усталость в области щек и висков, к концу дня может появляться болезненность жевательных мышц. Затем добавляются щелчки или хруст при открывании рта, ощущение заедания при широком зевке, ограничение амплитуды движения. У части людей появляются головные боли в височно-затылочной зоне, заложенность или шум в ухе, дискомфорт в шее», — рассказала стоматолог.

Цыбина подчеркнула, что полностью отказываться от жевательной резинки не требуется. Она рекомендовала использовать варианты без сахара в течение 10-20 минут после еды, а постоянное фоновое жевание в течение дня исключить.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, вызвать приступ мигрени может бруксизм.

