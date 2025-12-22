Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 22 декабря 2025Экономика

Метеозависимых в Москве призвали приготовиться

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются перепады температур и давления
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве в ближайшие дни ожидаются не только перепады температуры воздуха, но и атмосферного давления. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Уже в начале рабочей недели Москву настигнут холода. Поэтому погодные условия изменятся уже в начале недели: ночами во вторник, 23 декабря, и в среду, 24 декабря, ожидается до минус 12–15 градусов. Днем во вторник ожидается около минус 9 градусов, а в среду — около минус 6–7 градусов. Однако уже в днем в четверг, 25 декабря, потеплеет до отметок от минус 1 до минус 6 градусов. К пятнице, 26 декабря, максимальная температура воздуха составит 0 градусов.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024

Скачки атмосферного давления также окажутся существенными: если в понедельник, 22 декабря, атмосферное давление не превысит 744 миллиметра ртутного столба, то во вторник уже составит 758 миллиметров ртутного столба, а в пятницу рухнет до 737 миллиметров ртутного столба. Колебания температуры и давления крайне неблагоприятны для метеочувствительных людей и могут стать причиной общих недомоганий, отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь пока остается интригой, однако точно известно, что в предпраздничную неделю температура несколько раз изменится сильно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok