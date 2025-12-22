Метеозависимых в Москве призвали приготовиться

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются перепады температур и давления

В Москве в ближайшие дни ожидаются не только перепады температуры воздуха, но и атмосферного давления. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Уже в начале рабочей недели Москву настигнут холода. Поэтому погодные условия изменятся уже в начале недели: ночами во вторник, 23 декабря, и в среду, 24 декабря, ожидается до минус 12–15 градусов. Днем во вторник ожидается около минус 9 градусов, а в среду — около минус 6–7 градусов. Однако уже в днем в четверг, 25 декабря, потеплеет до отметок от минус 1 до минус 6 градусов. К пятнице, 26 декабря, максимальная температура воздуха составит 0 градусов.

Скачки атмосферного давления также окажутся существенными: если в понедельник, 22 декабря, атмосферное давление не превысит 744 миллиметра ртутного столба, то во вторник уже составит 758 миллиметров ртутного столба, а в пятницу рухнет до 737 миллиметров ртутного столба. Колебания температуры и давления крайне неблагоприятны для метеочувствительных людей и могут стать причиной общих недомоганий, отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь пока остается интригой, однако точно известно, что в предпраздничную неделю температура несколько раз изменится сильно.