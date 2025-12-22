Москвичам анонсировали предновогоднюю оттепель

Синоптик Вильфанд: Перед Новым годом морозная погода сменится оттепелью

Погода в новогоднюю ночь пока остается интригой, однако в предпраздничную неделю температура несколько раз сильно изменится, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее москвичам рассказали, что больших снегопадов в столице в ближайшую неделю ждать не стоит. Вместе с тем синоптики предупредили, что небольшие осадки все же могут выпасть.

«23 и 24 декабря будет очень холодная погода, на 5 градусов ниже нормы. Она будет даже холоднее, чем самые климатически холодные периоды. Это будет конец месяца, и температура опустится до минус 16 и даже до минус 19 градусов 24 декабря. А затем потепление, вплоть до оттепели. Вот и 25 декабря и особенно 26 декабря температура приблизится к нулевой отметке. И затем снова понижение температуры», — рассказал Вильфанд.

За три дня до Нового года температура воздуха составит минус 5-10 градусов, добавил синоптик. Он также указал, что на 31 декабря прогноз составлять пока рано, отметив, что погода в новогоднюю ночь должна оставаться интригой.

Ранее сообщалось, что 22 декабря на дорогах и тротуарах Москвы ожидается сильная гололедица. Об опасном явлении предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.