Москвичам дали прогноз по снегу

Синоптик Вильфанд: Больших снегопадов в Москве в ближайшую неделю ждать не стоит

В ближайшую неделю больших снегопадов в Москве ждать не стоит. Такой прогноз по осадкам дал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Столицу не завалит снегом, но небольшие осадки все же могут выпасть, отметил синоптик.

«Снегопадов не будет, потому что Москва находится все время на периферии циклона, центр циклона не приближается к Москве. Поэтому сильных осадков не будет. Снежок лежать будет, безусловно, но небольшой», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее метеоролог предупредил жителей столицы о резком похолодании. Оно придет во вторник, 23 декабря. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Температура продолжит снижаться и в среду, 24 декабря. Ночью морозы в столице могут достигать 13 градусов. При этом снежный покров выше двух сантиметров вряд ли сформируется, спрогнозировал Вильфанд.