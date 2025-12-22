Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: В Москву придет резкое похолодание до минус 11 градусов

Во вторник, 23 декабря, в Москву придет резкое похолодание. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«Во вторник уже и ночью, и днем минус шесть — минус 11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными», — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в среду в Москве продолжит холодать — ночью столбики термометров могут показать до минус 13 градусов. Днем воздух прогреется не более чем до минус 7 градусов. Однако другого важного атрибута зимы, снежного покрова, жителям столицы пока ждать не стоит. По прогнозам метеоролога, высота сугробов не превысит двух сантиметров — их сложно будет назвать полноценными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус завил, что пик волны холода в Москве придется на среду, 24 декабря. Столбики термометров ночью могут показать минус 15 градусов.