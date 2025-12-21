Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 21 декабря 2025Экономика

Предсказана дата пика волны холода в Москве

Синоптик Леус: Пик волны холода в Москве придется на ночь 24 декабря
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, 24 декабря. Эту дату назвал в Telegram российский синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, уже к вечеру понедельника, 22 декабря, в столице будет холодать — будет «уверенный минус», а в ночь на вторник температура воздуха опустится до минус 13 градусов.

«Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до -13 — -15, ну а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату -5 — -7», — предсказал он.

Ранее москвичам рассказали о погоде в самый короткий день года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавших в Самарской области детей нашли

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Предсказана дата пика волны холода в Москве

    Стали известны подробности исчезновения четверых детей в Самарской области

    Врач объяснила внезапное «скручивание» живота при стрессе

    Тревел-блогер раскрыл пять неожиданных направлений для встречи Нового года за рубежом

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников с доставкой подарков

    Зеленского осудили за реакцию на слова Путина

    Стала известна реакция норвежцев на возвращение российских лыжников на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok