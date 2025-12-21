Предсказана дата пика волны холода в Москве

Синоптик Леус: Пик волны холода в Москве придется на ночь 24 декабря

Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, 24 декабря. Эту дату назвал в Telegram российский синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, уже к вечеру понедельника, 22 декабря, в столице будет холодать — будет «уверенный минус», а в ночь на вторник температура воздуха опустится до минус 13 градусов.

«Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до -13 — -15, ну а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату -5 — -7», — предсказал он.

