Экономика
15:42, 22 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали время пика транспортной загруженности перед праздниками

ЦОДД: Пик транспортной загруженности в Москве придется на 22-28 декабря
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве пик транспортной загруженности придется на 22-28 декабря. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) в Telegram-канале.

Загруженность достигнет пика 24-26 декабря, со среды по пятницу. В это время число машин на улицах вырастет на 60 тысяч по сравнению с ноябрем и превысит 2,9 миллиона. Москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Движение в конце декабря будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре города. Также на загруженность дорог могут повлиять снегопады.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю больших снегопадов в Москве ждать не стоит. Небольшие осадки все же могут выпасть, отметил синоптик.

