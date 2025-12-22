Реклама

Экономика
15:18, 22 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Позднякова: На Новый год в Москве будут морозы до минус 12 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Волна морозной погоды в Москве сохранится до Нового года. О погоде в главный зимний праздник рассказала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет 360.ru.

Похолодание, по словам синоптика, начнется во вторник, 22 декабря, — столбики термометров покажут до минус 13 градусов в Москве и до минус 15 в области. «Сохранится плотный северо-восточный ветер, будет ощущение, что к нам прямо ледяной воздух пришел», — уточнила Позднякова.

Самым снежным днем будет пятница, 26 декабря. При этом столбики термометров не опустятся ниже минус 6 градусов, а атмосферное давление будет резко меняться.

В преддверии Нового года оттепель в столице не ожидается. «Предварительно, на Новый год будет морозно, в районе минус 9-12 градусов. Пока что у нас европейская зима. Но на новогодние каникулы будет период русской зимы, январь себя еще покажет», — резюмировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал москвичам предновогоднюю оттепель.

