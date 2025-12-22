Реклама

15:34, 22 декабря 2025

Мужчина подал на невесту в суд за чрезмерный аппетит

В Китае мужчина в суде обвинил бывшую невесту в том, что она много ест
Фото: freepik / Freepik

Житель северо-восточного Китая решил взыскать с бывшей возлюбленной все расходы, понесенные за время их отношений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хэ обратился в суд с требованием к бывшей невесте. Он хочет, чтобы она вернула его семье 50 тысяч юаней (около 565 тысяч рублей). В иске фигурировали традиционный выкуп за невесту в размере 20 тысяч юаней (225 тысяч рублей), а также 30 тысяч юаней (338 тысяч рублей), потраченных на подарки и совместные расходы. Причиной разрыва и последующего судебного иска мужчина назвал «чрезмерный аппетит» бывшей невесты.

«Она ела много нашего малатана каждый день. Того, что мы продавали, не хватало, чтобы удовлетворить ее аппетит», — заявил Хэ в интервью Heilongjiang TV. Он пояснил, что совместно с ней управлял семейным рестораном в провинции Хэбэй. Его родственников также не устроило, что девушка выполняла только легкую работу.

В ответ бывшая невеста, Ван, назвала поведение бывшего жениха мелочным и расчетливым.

Суд частично удовлетворил иск Хэ, постановив вернуть лишь половину суммы брачного выкупа — 10 тысяч юаней (около 113 тысяч рублей). Судья отказал во взыскании денег, потраченных на подарки и совместное времяпрепровождение, признав, что эти траты носили личный характер и имели эмоциональную ценность для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую же брачную ночь. Деревенский совет предложил любовнику возместить жениху свадебные расходы в размере 300 тысяч рупий, но его семья отказалась платить.

