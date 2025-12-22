На берег вынесло ядовитые «пальцы мертвеца»

В Великобритании на берег вынесло корень ядовитого растения

В графстве Камбрия, Великобритания, на пляже нашли корень растения, содержащего сильнейший нейротоксин. Об этом пишет «Би-би-си».

Как удалось определить биологам, на берег вынесло омежник шафранный (от латинского — Oenanthe crocata). В Британии его часто называют «пальцами мертвеца» из-за того, что его ядовитый корень внешне походит на человеческие пальцы.

Основное отравляющее вещество в омежнике — оенантоксин. Он вызывает рвоту, галлюцинации, конвульсии и мышечные спазмы, которые фиксируют на лице человека подобие улыбки. Тяжелые отравления этим растением приводят к рабдомиолизу — некрозу поперечно-полосатых мышц, который обычно заканчивается летальным исходом.

Омежник растет на берегу водоемов. Предполагается, что его корень оказался на пляже из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег в городе Перт вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Тело животного напоминало акулье, однако голова была плоской, а рот расположен под рылом, как у ската.