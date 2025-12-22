Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:53, 22 декабря 2025Из жизни

На берег вынесло ядовитые «пальцы мертвеца»

В Великобритании на берег вынесло корень ядовитого растения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @millomcoastguard

В графстве Камбрия, Великобритания, на пляже нашли корень растения, содержащего сильнейший нейротоксин. Об этом пишет «Би-би-си».

Как удалось определить биологам, на берег вынесло омежник шафранный (от латинского — Oenanthe crocata). В Британии его часто называют «пальцами мертвеца» из-за того, что его ядовитый корень внешне походит на человеческие пальцы.

Основное отравляющее вещество в омежнике — оенантоксин. Он вызывает рвоту, галлюцинации, конвульсии и мышечные спазмы, которые фиксируют на лице человека подобие улыбки. Тяжелые отравления этим растением приводят к рабдомиолизу — некрозу поперечно-полосатых мышц, который обычно заканчивается летальным исходом.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Омежник растет на берегу водоемов. Предполагается, что его корень оказался на пляже из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег в городе Перт вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Тело животного напоминало акулье, однако голова была плоской, а рот расположен под рылом, как у ската.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok