Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 22 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о сдаче еще одного населенного пункта на пути к Славянску

На Украине признали потерю Звановки, находящейся на пути к Славянску
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли населенный пункт Звановка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом признал украинский аналитический ресурс Deep State.

Помимо взятия Звановки, ресурс признал продвижение российских войск в районе населенных пунктов Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и у Федоровки.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщали о взятии населенного пункта еще 22 ноября. Тогда в ведомстве подчеркнули, что под контроль перешел район обороны противника площадью более 30 квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта предварительная причина взрыва автомобиля в Москве

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Россияне стали реже ходить в ТЦ

    Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

    Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

    «Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

    Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

    На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

    Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok