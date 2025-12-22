Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли населенный пункт Звановка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом признал украинский аналитический ресурс Deep State.
Помимо взятия Звановки, ресурс признал продвижение российских войск в районе населенных пунктов Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и у Федоровки.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщали о взятии населенного пункта еще 22 ноября. Тогда в ведомстве подчеркнули, что под контроль перешел район обороны противника площадью более 30 квадратных километров.