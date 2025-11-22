В Минобороны объявили о взятии Звановки

Минобороны: Российские военные взяли населенный пункт Звановка в ДНР

Российские военные взяли населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что освобождали населенный пункт бойцы из группировки войск «Юг». Других деталей операции в Минобороны не привели.

До этого сообщалось, что военные из группировки «Восток» участвовали во взятии под контроль населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

В Минобороны подчеркнули, что там под контроль перешел район обороны противника площадью более 30 квадратных километров.

Еще раньше российские военнослужащие пресекли попытки Киева подвести резервы к Купянску. Сделано это было силами операторов беспилотных летательных аппаратов 1-й танковой армии группировки войск «Запад».