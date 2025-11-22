Россия
12:13, 22 ноября 2025Россия

Стали известны подробности взятия под контроль Радостного

Минобороны: Военные из группы «Восток» взяли под контроль село Радостное
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные из группировки «Восток» участвовали во взятии под контроль населенного пункта Радостное в Днепропетровской области. Такие подробности стали известны Минобороны России.

По данным ведомства, бойцы вклинились в оборону противника на глубину до восьми километров западнее Приволья и освободили Радостное.

Кроме того, под контроль перешел район обороны противника площадью более 30 квадратных километров.

Командир отделения с позывным Полтава рассказал, что при взятии населенного пункта возникали разные проблемы. «Артиллерийский обстрел, дроны-камикадзе, "сбросники", "Баба-Яга» была — днем прилетала по несколько раз. Первая группа рывком зашла и закрепилась в первом доме», — поделился он.

До этого сообщалось, что российские военные пресекли попытки Киева подвести резервы к Купянску. Сделано это было силами операторов беспилотных летательных аппаратов 1-й танковой армии группировки войск «Запад».

