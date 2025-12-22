Реклама

Культура
22:18, 22 декабря 2025Культура

Недалеко от посольства России в Лондоне появилась новая работа Бэнкси

Бэнкси показал новое граффити недалеко от посольства России в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В Лондоне появилась новая работа анонимного стрит-арт художника, известного как Бэнкси. Авторство он подтвердил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На граффити изображены двое детей, которые лежат на земле в пальто, шапках и сапогах. Один из них показывает пальцем вверх. При этом художник не уточнил местоположение работы, однако как отмечает Reuters, она находится в районе Бейзуотер. Как уточняет ТАСС, посольство России в британской столице находится всего в нескольких сотнях метров от граффити.

При этом такое же изображение появилось около башни Centre Point в центре Лондона, передает агентство. Однако авторство второй работы Бэнкси не подтвердил.

Ранее со здания Королевского судебного двора в Лондоне стерли новую работу Бэнкси. На картине был изображен судья, замахивающийся молотком на протестующего. Из-за работы Бэнкси пригрозили уголовным делом. Сначала ее огородили металлическими листами, после чего начали стирать со стены.

