Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана

Нетаньяху пригрозил Ирану жестким ответом на любые действия против Израиля

Израиль даст жесткий ответ на любые действия Ирана против еврейского государства. Об этом предупредил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что Тель-Авив осведомлен о ракетных учениях Ирана и принимает в связи с этим необходимые меры. Какие именно, премьер не уточнил.

«Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ», — сказал он.

Ранее стало известно о «малозаметном сюрпризе» Ирана для Израиля. Сообщалось, что Тегеран представил беспилотник большой дальности Hadid-110 для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника.