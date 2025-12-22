Реклама

Ценности
17:33, 22 декабря 2025

Новый имидж Алины Загитовой на фото в ультракороткой юбке вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась кадрами с новой фотосессии и вызвала споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя фигуристка предстала перед камерой в корсете без бретелей и ультракороткой юбке. Кроме того, на ней были черные капроновые гольфы и серебристые туфли. Ее эффектный образ дополнили прическа с челкой и чокер на шее в виде длинной ленты.

Поклонники разделились во мнениях по поводу нового имиджа девушки и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией. «Что с ней происходит?», «Скучаем по скромной Алине. Евгения Медведева выигрывает на этом фоне, хотя я никогда ею не восхищалась», «Ужас. Где родители? Почему они допустили, что такая милая девочка превратилась в нечто», «Классный образ», «Эта челка ей очень идет», «Фотки с каждым днем все красивее и круче. Дерзость и взросление», — высказывались они.

В мае Алина Загитова ответила на критику откровенных образов.

