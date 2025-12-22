Одна страна Африки захотела отменить визы для россиян

В МИД Уганды заявили о намерении постепенно отменить визы для россиян

Уганда захотела постепенно отменить визы для российских туристов. О таком намерении заявил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Африки Джон Леонард Мугерва, его слова приводит ТАСС.

Чиновник выразил уверенность, что власти Уганды найдут способы упростить визовый режим для россиян. Он также отметил, что сейчас виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что власти России и Индии задумались об отмене виз для туристических групп. Премьер-министр этой страны Азии Нарендра Моди заявил, что путь к 30-дневному безвизу откроют в ближайшее время.