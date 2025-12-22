Реклама

07:00, 22 декабря 2025Забота о себе

Одобрен лекарственный препарат для женщин с низким либидо

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило лекарственный препарат, который помогает женщинам в менопаузе вернуть пропавший интерес к сексу. Об этом рассказали акушер-гинекологи Джессика Шеперд и Лорен Стрейхер изданию Women's Health.

Стрейхер отметила, что действующим веществом нового препарата является флибансерин. По ее словам, он воздействует на выработку серотонина в мозге, что в свою очередь повышает либидо.

Врач подчеркнула, что препарат не всегда помогает, так как не устраняет всех причин исчезновения интереса к сексу. Но, несмотря на это, она назвала появление нового лекарства важным событием, так как для лечения низкого либидо у мужчин есть множество препаратов, а аналогичных вариантов для женщин практически не существует. Шепард добавила, что для получения эффекта необходимо каждый вечер принимать по одной таблетке.

Ранее сексолог Ольга Василенко оценила влияние размера пениса на интенсивность женского оргазма. По мнению эксперта, у всех разные предпочтения и длина полового члена не является главным фактором удовольствия.

