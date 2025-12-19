Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 19 декабря 2025Забота о себе

Важность размера пениса для женского оргазма оценили

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)
Ольга Василенко

Ольга Василенко. Кадр: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube

Существует мнение, будто для доведения женщины до оргазма мужчине необходимо обладать исключительно большим пенисом, заявила сексолог Ольга Василенко. В интервью для YouTube-канала «Света вокруг света» она оценила, действительно ли размер имеет значение.

«Есть идея, что член должен быть большим, а есть реальность, где одной женщине нужен побольше, а другой — поменьше», — пояснила Василенко. Причем, по ее словам, некоторым женщинам секс не нужен вовсе, что тоже является нормой.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Как добавила специалистка, однажды к ней в шоковом состоянии обратилась клиентка и рассказала, что впервые в жизни испытала оргазм. При этом у ее партнера размер полового члена составлял 13 сантиметров. Однако она всю жизнь считала, что для достижения оргазма длина пениса должна быть от 16-17 сантиметров, поэтому для нее этот опыт стал настоящим открытием, отметила Василенко.

Ранее сексолог Аннабель Найт рассказала, как отсутствие секса влияет на организм. По ее мнению, период воздержания можно использовать для переосмысления ценностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Кредит Евросоюза для Украины назвали потерянными деньгами

    Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

    В Раде возмутились пропажей фигурантов коррупционного скандала

    Российская тревел-блогерша назвала распространенные ошибки россиян в поездах

    Раскрыты сроки переезда Долиной из квартиры

    Мерц назвал условие для разморозки активов России

    Зеленский покинул Брюссель до решения по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok