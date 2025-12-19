Важность размера пениса для женского оргазма оценили

Существует мнение, будто для доведения женщины до оргазма мужчине необходимо обладать исключительно большим пенисом, заявила сексолог Ольга Василенко. В интервью для YouTube-канала «Света вокруг света» она оценила, действительно ли размер имеет значение.

«Есть идея, что член должен быть большим, а есть реальность, где одной женщине нужен побольше, а другой — поменьше», — пояснила Василенко. Причем, по ее словам, некоторым женщинам секс не нужен вовсе, что тоже является нормой.

Как добавила специалистка, однажды к ней в шоковом состоянии обратилась клиентка и рассказала, что впервые в жизни испытала оргазм. При этом у ее партнера размер полового члена составлял 13 сантиметров. Однако она всю жизнь считала, что для достижения оргазма длина пениса должна быть от 16-17 сантиметров, поэтому для нее этот опыт стал настоящим открытием, отметила Василенко.

