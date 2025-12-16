Реклама

05:02, 16 декабря 2025

Сексолог раскрыла влияние отсутствия секса на организм

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik / Freepik

Эксперт по вопросам секса и отношений Аннабель Найт рассказала о плюсах и минусах долгого воздержания от секса. Ее слова цитирует издание Metro.

Найт подчеркнула, что продолжительный отказ от секса многим помогает лучше понять себя и свои желания. По ее словам, это время можно использовать для переосмысления ценностей и приоритетов. Однако она предупредила, что, придерживаясь целибата, нужно быть готовым к некоторым изменениям в теле.

Так, по ее словам, зачастую при отказе от секса снижается либидо и через какое-то время человек не испытывает дискомфорта из-за воздержания. У женщин это может сопровождаться сухостью влагалища, а у мужчин исчезновением спонтанной эрекции. Найт отметила, что после возобновления сексуальной жизни эти симптомы полностью уходят.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что мужчинам регулярная эякуляция полезна для профилактики заболеваний предстательной железы.

Ранее гинекологи Беатрис Тупинамба и Рафаэла Бритто назвали три самые распространенные причины отсутствия оргазма у женщин. По их словам, чаще всего это объясняется отсутствием естественной смазки, гинекологическими заболеваниями или плохим эмоциональным состоянием.

