05:00, 15 декабря 2025Забота о себе

Женщинам назвали три главные причины отсутствия удовольствия во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Гинекологи Беатрис Тупинамба и Рафаэла Бритто заявили, что существуют три главные причины, по которым женщины не могут получить удовольствие во время секса. Их они назвали в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Тупинамбы, первой причиной является уменьшение количества естественной смазки. Это может произойти из-за менопаузы, недавних родов, приема некоторых лекарств или грудного вскармливания, дополнила Бритто.

Она высказала мнение, что отсутствие удовольствия также является результатом различных заболеваний, таких как киста яичников, кандидоз и вагиноз. Тупинамба в этот список добавила эндометриоз, вагинизм и гипертонус мышц тазового дна.

Кроме того, еще одной причиной, может быть неудовлетворительное эмоциональное состояние. «Женщины иногда забывают, что главный женский половой орган — это мозг, поэтому стресс, тревога, умственная перегрузка и депрессия могут мешать всему: от возбуждения до оргазма. Если вы беспокоитесь или напряжены, тело не расслабляется», — пояснила специалистка.

Ранее сексолог Ольга Василенко поставила точку в споре о сквирте. Она утверждает, что в этот момент из женщин по большей части выходит моча.

