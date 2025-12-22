Откровенный наряд «Самой красивой спортсменки мира» на игре в гольф вызвал ажиотаж в сети

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак опубликовала видео с игры в гольф и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спиранак предстала перед камерой в кедах, плиссированной мини-юбке и облегающей майке, глубокое декольте которой эффектно подчеркивало ее грудь. Кроме того, она уложила волосы в высокую косу и сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них темную помаду.

Поклонники оценили наряд спортсменки под роликом. «Вот такое видео не хватало в моей ленте», «Естественная красота», «Завораживающе красиво», «Потрясающая женщина», «Спасибо, что не носишь оверсайз футболки», — высказывались они.

В октябре Пейдж Спиранак оголила ягодицы в ответ на критику откровенных нарядов.