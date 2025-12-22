Папарацци сняли популярную актрису без макияжа на прогулке

Британскую актрису Флоренс Пью без макияжа сняли на прогулке

Популярную британскую актрису Флоренс Пью папарацци запечатлели без макияжа на прогулке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 29-летнюю знаменитость в черных укороченных джинсах с высокой посадкой и заправленной в них кремовой кофте. Помимо этого, звезда надела графитовые ботинки со шнурками. В то же время она распустила светлые короткие волосы и отказалась от косметики на лице.

Пользователи сети оценили внешность Пью в комментариях под материалом. «Браво ей за то, что она не поддалась давлению и не стала менять свою внешность с помощью пластической хирургии. В Голливуде это невероятно сложно сделать», «Она очень красивая и, очевидно, ей все равно, будут ли ее судить по внешности. Ей не нужно вечернее платье и полный макияж, чтобы купить закуски», «Удивительно, как много может сделать с женщиной немного макияжа...» — высказались они.

В апреле Флоренс Пью вышла в свет в прозрачном наряде. Знаменитость посетила афтепати премьеры фильма «Громовержцы» в Великобритании в изделии, состоящем из корсетного платья, декорированного многочисленными люверсами по всей длине.