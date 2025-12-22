Реклама

Папарацци сняли популярную актрису без макияжа на прогулке

Британскую актрису Флоренс Пью без макияжа сняли на прогулке
Екатерина Ештокина

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media.com

Популярную британскую актрису Флоренс Пью папарацци запечатлели без макияжа на прогулке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 29-летнюю знаменитость в черных укороченных джинсах с высокой посадкой и заправленной в них кремовой кофте. Помимо этого, звезда надела графитовые ботинки со шнурками. В то же время она распустила светлые короткие волосы и отказалась от косметики на лице.

Пользователи сети оценили внешность Пью в комментариях под материалом. «Браво ей за то, что она не поддалась давлению и не стала менять свою внешность с помощью пластической хирургии. В Голливуде это невероятно сложно сделать», «Она очень красивая и, очевидно, ей все равно, будут ли ее судить по внешности. Ей не нужно вечернее платье и полный макияж, чтобы купить закуски», «Удивительно, как много может сделать с женщиной немного макияжа...» — высказались они.

В апреле Флоренс Пью вышла в свет в прозрачном наряде. Знаменитость посетила афтепати премьеры фильма «Громовержцы» в Великобритании в изделии, состоящем из корсетного платья, декорированного многочисленными люверсами по всей длине.

