Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 22 декабря 2025Силовые структуры

Порезавшего отца и удушившего мать из-за проблем россиянина отправили в колонию

В Тюмени суд дал 18 лет колонии жителю, убившему пожилых родителей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил 35-летнего жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над пожилыми родителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что у мужчины накопились долги по кредитам и он решил избавиться от родителей, чтобы получить наследство. После этого он планировал продать имущество и погасить долги. Мужчина поехал в деревню, где был его 66-летний отец, вооружился ножом и им нанес ему 13 ударов в шею, грудь и спину.

Затем сын инициировал ограбление дома, а сам поехал к 73-летней матери в квартиру. Ее обвиняемый душил, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Ранее сообщалось, что дело мигранта о жестокой расправе над ребенком в Подмосковье дошло до суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok