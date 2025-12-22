Дело мигранта о жестокой расправе над ребенком в Подмосковье дошло до суда

В Подмосковье будут судить иностранца за убийство пятимесячной дочери

В Московской области будут судить 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья за расправу над пятимесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, днем 19 ноября 2024 года в поселке Малаховка мужчина разозлился из-за плача дочери и нанес ей множество ударов по голове. Это произошло на глазах его жены и восьмилетней падчерицы. Ребенка спасти не смогли.

Также стало известно, что мужчина регулярно бил беременную жену и ее малолетнюю дочь.

