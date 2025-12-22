Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 22 декабря 2025Силовые структуры

Дело мигранта о жестокой расправе над ребенком в Подмосковье дошло до суда

В Подмосковье будут судить иностранца за убийство пятимесячной дочери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области будут судить 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья за расправу над пятимесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, днем 19 ноября 2024 года в поселке Малаховка мужчина разозлился из-за плача дочери и нанес ей множество ударов по голове. Это произошло на глазах его жены и восьмилетней падчерицы. Ребенка спасти не смогли.

Также стало известно, что мужчина регулярно бил беременную жену и ее малолетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что 17-летнего москвича арестовали по делу о теракте после поджога на железной дороге в Ступино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok