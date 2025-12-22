Появилась версия о спасении бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

Следователи прокомментировали версию о вылете Усольцевых на вертолете из тайги

Следователи в Красноярском крае прокомментировали версию о вылете бесследно пропавших Усольцевых на вертолете из тайги. Их мнение о спасении российской семьи приводит портал Ngs24.ru.

До этого пользователи в соцсетях и некоторые средства массовой информации (СМИ) допустили, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью могли покинуть Кутурчинское Белогорье на вертолете, якобы даже площадка, приспособленная для приземления техники с флажком, там есть.

Однако следователи такое предположение полностью отвергли. По их данным, в месте, где пропала семья, никаких вертолетных площадок не оборудовано.

«Даже вертолет МЧС садился и поднимался вдалеке. К тому же в момент исчезновения семьи погода настолько испортилась, что никто бы их даже не стал увозить», — разъяснили следователи.

Информацией о том, летали вертолеты в день пропажи семьи над Кутурчинским Белогорьем или не летали, следователи также не располагали.

До этого спасатель Данила Кокшаров рассказал, что Усольцевых в тайге могли бы спасти горелка, спички, нож и аптечка.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. К их поискам намерены приступить с наступлением подходящих погодных условий. В частности, планируется задействовать беспилотники.