Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 18 декабря 2025Россия

Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

Aif.ru: Усольцевых в тайге могли бы спасти горелка, спички, нож и аптечка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бесследно исчезнувшую в тайге Красноярского края семью могли бы спасти горелка, спички, нож и аптечка. Необходимое для выживания снаряжение перечислил спасатель Данила Кокшаров в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, у каждого туриста обязательно должны быть с собой спички или горелка, средство для розжига, а также для разогрева пищи.

Кроме того, Кокшаров посоветовал брать с собой в поход фонарь и аптечку. Также он рекомендовал взять нож, который точно был у Усольцева. Ранее сообщалось, что за день до исчезновения Сергей Усольцев якобы приобрел складной нож в магазине поселка Мина в Красноярском крае.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Также необходимо положить в рюкзак телефон с офлайн-картами, портативный аккумулятор, герметично упаковать кабели, чтобы они не промокли во время дождя. Для экстренной связи пригодится спутниковый трекер. Не забывайте о классических средствах навигации — карте и компасе», — перечислил спасатель.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее стало известно, что их поиски намерены возобновить с наступлением подходящих погодных условий. В частности, планируется задействовать беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok