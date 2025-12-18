Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

Aif.ru: Усольцевых в тайге могли бы спасти горелка, спички, нож и аптечка

Бесследно исчезнувшую в тайге Красноярского края семью могли бы спасти горелка, спички, нож и аптечка. Необходимое для выживания снаряжение перечислил спасатель Данила Кокшаров в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, у каждого туриста обязательно должны быть с собой спички или горелка, средство для розжига, а также для разогрева пищи.

Кроме того, Кокшаров посоветовал брать с собой в поход фонарь и аптечку. Также он рекомендовал взять нож, который точно был у Усольцева. Ранее сообщалось, что за день до исчезновения Сергей Усольцев якобы приобрел складной нож в магазине поселка Мина в Красноярском крае.

«Также необходимо положить в рюкзак телефон с офлайн-картами, портативный аккумулятор, герметично упаковать кабели, чтобы они не промокли во время дождя. Для экстренной связи пригодится спутниковый трекер. Не забывайте о классических средствах навигации — карте и компасе», — перечислил спасатель.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее стало известно, что их поиски намерены возобновить с наступлением подходящих погодных условий. В частности, планируется задействовать беспилотники.