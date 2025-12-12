Реклама

Россия
16:25, 12 декабря 2025Россия

Раскрыта последняя покупка Усольцева перед исчезновением

Aif.ru: Перед исчезновением Усольцев приобрел складной нож
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Перед исчезновением в тайге Красноярского края Сергей Усольцев приобрел нож. Последнюю покупку мужчину раскрыли в публикации Aif.ru.

По данным издания, речь идет о складном ноже, такой обычно берут в походы.

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Журналисты выяснили, что покупка была совершена за день до исчезновения. Нож Усольцев якобы купил в магазине поселка Мина в Красноярском крае.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Были названы несколько версий об их пропаже. В частности, похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде. Кроме того, видевшие семью до исчезновения Корчагины заявили, что те якобы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

