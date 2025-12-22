Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

В сети появились кадры мощного пожара после ударов ВС РФ по Одессе

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на понедельник, 22 декабря, нанесли удары по инфраструктурным объектам в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Кадры пожара публикует «Курс Одесса». Отмечается, что возгорание произошло в порту Южный. Предположительно, горят контейнеры с мукой и подсолнечным маслом.

На видео можно заметить мощный пожар и высокие столбы дыма. Съемка ведется из автомобиля.

Ранее, 20 и 21 декабря, также сообщалось об ударах по Одесской области. Telegram-канал «Военкоры русской весны» отметил, что удары Российской армии могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона.

