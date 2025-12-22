Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 22 декабря 2025Бывший СССР

Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

В сети появились кадры мощного пожара после ударов ВС РФ по Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на понедельник, 22 декабря, нанесли удары по инфраструктурным объектам в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Кадры пожара публикует «Курс Одесса». Отмечается, что возгорание произошло в порту Южный. Предположительно, горят контейнеры с мукой и подсолнечным маслом.

На видео можно заметить мощный пожар и высокие столбы дыма. Съемка ведется из автомобиля.

Ранее, 20 и 21 декабря, также сообщалось об ударах по Одесской области. Telegram-канал «Военкоры русской весны» отметил, что удары Российской армии могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok